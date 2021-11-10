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THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH

546 TO EXPIRE AT 8 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH

IN MISSOURI THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL DAVIESS HARRISON

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW BUCHANAN CLINTON

DEKALB GENTRY

IN WEST CENTRAL MISSOURI

PLATTE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER,

BRECKENRIDGE, CAMERON, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, ELWOOD,

FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT,

KING CITY, LANSING, LATHROP, LEAVENWORTH, MAYSVILLE, OSBORN,

PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, POLO, RIVERSIDE, SAVANNAH,

ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TROY,

UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.

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