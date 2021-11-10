THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
546 TO EXPIRE AT 8 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES
IN NORTHEAST KANSAS
ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH
IN MISSOURI THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL MISSOURI
CALDWELL DAVIESS HARRISON
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW BUCHANAN CLINTON
DEKALB GENTRY
IN WEST CENTRAL MISSOURI
PLATTE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER,
BRECKENRIDGE, CAMERON, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, ELWOOD,
FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT,
KING CITY, LANSING, LATHROP, LEAVENWORTH, MAYSVILLE, OSBORN,
PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, POLO, RIVERSIDE, SAVANNAH,
ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TROY,
UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.