THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 546 FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MISSOURI THIS CANCELS 2 COUNTIES
IN NORTHWEST MISSOURI
ATCHISON MO NODAWAY
THIS INCLUDES THE CITIES OF FAIRFAX, MARYVILLE, ROCK PORT,
AND TARKIO.
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 546 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CST THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL MISSOURI
CALDWELL DAVIESS HARRISON
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW BUCHANAN CLINTON
DEKALB GENTRY HOLT
WORTH
IN WEST CENTRAL MISSOURI
PLATTE
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