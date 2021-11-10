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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 546 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MISSOURI THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN NORTHWEST MISSOURI

ATCHISON MO           NODAWAY               

THIS INCLUDES THE CITIES OF FAIRFAX, MARYVILLE, ROCK PORT, 
AND TARKIO.


SEVERE THUNDERSTORM WATCH 546 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CST THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              DAVIESS               HARRISON             

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                BUCHANAN              CLINTON              
DEKALB                GENTRY                HOLT                 
WORTH                 

IN WEST CENTRAL MISSOURI

PLATTE

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