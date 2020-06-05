(KMAland) -- A severe thunderstorm watch continues for parts of KMAland Friday morning.
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 256 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
GRUNDY HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MAHASKA MARION
MONROE WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALBIA, ALLERTON, AMES, BLOOMFIELD, CARLISLE, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CONRAD,
CORYDON, DES MOINES, DIKE, DYSART, ELDORA, GLADBROOK, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, HUMESTON, INDIANOLA, IOWA FALLS, KNOXVILLE,
LAMONI, LEON, MARSHALLTOWN, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PELLA, REINBECK, SEYMOUR, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, AND WELLSBURG.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. ISOLATED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.