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(KMAland) -- A severe thunderstorm watch continues for parts of KMAland Friday morning.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 256 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS

MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

GRUNDY HARDIN JASPER

MARSHALL POLK POWESHIEK

STORY TAMA

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE CLARKE DECATUR

LUCAS MAHASKA MARION

MONROE WARREN WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS WAPELLO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALBIA, ALLERTON, AMES, BLOOMFIELD, CARLISLE, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CONRAD,

CORYDON, DES MOINES, DIKE, DYSART, ELDORA, GLADBROOK, GRINNELL,

GRUNDY CENTER, HUMESTON, INDIANOLA, IOWA FALLS, KNOXVILLE,

LAMONI, LEON, MARSHALLTOWN, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PELLA, REINBECK, SEYMOUR, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. ISOLATED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.