SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1031 PM CDT SUN OCT 11 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1115 PM CDT.
* AT 1030 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES NORTHEAST OF COUNCIL BLUFFS TO LORTON,
MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...65 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, NEBRASKA CITY, PLATTSMOUTH, RED OAK,
GLENWOOD, SHENANDOAH, HAMBURG, MALVERN, SIDNEY, TREYNOR, CARSON,
ESSEX, FARRAGUT, PACIFIC JUNCTION, MURRAY, EMERSON, RIVERTON,
MACEDONIA AND UNION.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 48.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 8.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.