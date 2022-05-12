THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 212 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH WINNEBAGO
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CALHOUN CARROLL CRAWFORD SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, AUDUBON, BRITT, CARROLL, DENISON, EARLY, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FOREST CITY, GARNER, GILMORE CITY, HUMBOLDT, KANAWHA, LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANSON, ODEBOLT, POCAHONTAS, POMEROY, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, AND WALL LAKE.