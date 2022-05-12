NWS logo

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 212 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH WINNEBAGO

IN NORTHWEST IOWA

EMMET PALO ALTO POCAHONTAS

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON CALHOUN CARROLL CRAWFORD SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, AUDUBON, BRITT, CARROLL, DENISON, EARLY, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FOREST CITY, GARNER, GILMORE CITY, HUMBOLDT, KANAWHA, LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANSON, ODEBOLT, POCAHONTAS, POMEROY, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, AND WALL LAKE.

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.