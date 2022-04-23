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(KMAland) -- The Storm Prediction Center has issued a severe thunderstorm watch for most of southwest Iowa, southeast Nebraska and northwest Missouri.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 148 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ADAIR ADAMS AUDUBON

BOONE BUTLER CALHOUN

CARROLL CASS CERRO GORDO

CLARKE CRAWFORD DALLAS

DECATUR EMMET FLOYD

FRANKLIN FREMONT GREENE

GUTHRIE HAMILTON HANCOCK

HARDIN HUMBOLDT KOSSUTH

MADISON MILLS MITCHELL

MONTGOMERY PAGE PALO ALTO

POCAHONTAS POLK POTTAWATTAMIE

RINGGOLD SAC SHELBY

STORY TAYLOR UNION

WARREN WEBSTER WINNEBAGO

WORTH WRIGHT

NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE

NEMAHA RICHARDSON

MISSOURI COUNTIES INCLUDED ARE

ANDREW ATCHISON BUCHANAN

DEKALB GENTRY HARRISON

HOLT NODAWAY WORTH

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