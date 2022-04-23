(KMAland) -- The Storm Prediction Center has issued a severe thunderstorm watch for most of southwest Iowa, southeast Nebraska and northwest Missouri.
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 148 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
IOWA COUNTIES INCLUDED ARE
ADAIR ADAMS AUDUBON
BOONE BUTLER CALHOUN
CARROLL CASS CERRO GORDO
CLARKE CRAWFORD DALLAS
DECATUR EMMET FLOYD
FRANKLIN FREMONT GREENE
GUTHRIE HAMILTON HANCOCK
HARDIN HUMBOLDT KOSSUTH
MADISON MILLS MITCHELL
MONTGOMERY PAGE PALO ALTO
POCAHONTAS POLK POTTAWATTAMIE
RINGGOLD SAC SHELBY
STORY TAYLOR UNION
WARREN WEBSTER WINNEBAGO
WORTH WRIGHT
NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE
NEMAHA RICHARDSON
MISSOURI COUNTIES INCLUDED ARE
ANDREW ATCHISON BUCHANAN
DEKALB GENTRY HARRISON
HOLT NODAWAY WORTH