WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 307/308
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
303 AM CDT THU JUN 24 2021
NEC003-027-107-139-179-240915-
/O.CAN.KOAX.SV.A.0307.000000T0000Z-210624T1000Z/
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 307 FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEBRASKA THIS CANCELS 5 COUNTIES
IN NORTHEAST NEBRASKA
ANTELOPE CEDAR KNOX
PIERCE WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BLOOMFIELD, COLERIDGE, CREIGHTON,
CROFTON, ELGIN, HARTINGTON, LAUREL, NELIGH, NIOBRARA, OSMOND,
PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH, VERDIGRE, WAUSA, AND WAYNE.
$$
IAC071-085-129-133-155-165-NEC011-021-023-025-037-039-053-055-109-
119-131-141-153-155-159-167-173-177-241000-
/O.CON.KOAX.SV.A.0307.000000T0000Z-210624T1000Z/
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 307 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT HARRISON MILLS
POTTAWATTAMIE SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT BUTLER DODGE
DOUGLAS SARPY SAUNDERS
WASHINGTON
IN NORTHEAST NEBRASKA
BOONE COLFAX CUMING
MADISON PLATTE STANTON
THURSTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS LANCASTER OTOE
SEWARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR,
COLUMBUS, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FARRAGUT,
FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN,
LYONS, MACY, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY,
NORFOLK, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PENDER, PLATTSMOUTH,
SCHUYLER, SEWARD, SIDNEY, ST. EDWARD, STANTON, TABOR, TEKAMAH,
WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE,
AND YUTAN.
$$
IAC137-145-NEC067-097-127-133-147-151-241500-
/O.CON.KOAX.SV.A.0308.000000T0000Z-210624T1500Z/
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 308 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
MONTGOMERY PAGE
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHEAST NEBRASKA
GAGE JOHNSON NEMAHA
PAWNEE RICHARDSON SALINE
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, CLARINDA, CRETE,
FALLS CITY, PAWNEE CITY, RED OAK, SHENANDOAH, STERLING,
TABLE ROCK, TECUMSEH, AND WILBER.
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 308 NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO 221 AM CDT THU JUN 24 2021 KSC005-043-MOC003-005-021-025-049-061-063-075-079-081-087-117-129- 147-227-241500- /O.NEW.KEAX.SV.A.0308.210624T0721Z-210624T1500Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 308 IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA. $$