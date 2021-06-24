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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 307/308

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

303 AM CDT THU JUN 24 2021

NEC003-027-107-139-179-240915-

/O.CAN.KOAX.SV.A.0307.000000T0000Z-210624T1000Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 307 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEBRASKA THIS CANCELS 5 COUNTIES

IN NORTHEAST NEBRASKA

ANTELOPE CEDAR KNOX

PIERCE WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLOOMFIELD, COLERIDGE, CREIGHTON,

CROFTON, ELGIN, HARTINGTON, LAUREL, NELIGH, NIOBRARA, OSMOND,

PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH, VERDIGRE, WAUSA, AND WAYNE.

$$

IAC071-085-129-133-155-165-NEC011-021-023-025-037-039-053-055-109-

119-131-141-153-155-159-167-173-177-241000-

/O.CON.KOAX.SV.A.0307.000000T0000Z-210624T1000Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 307 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY

THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT HARRISON MILLS

POTTAWATTAMIE SHELBY

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT BUTLER DODGE

DOUGLAS SARPY SAUNDERS

WASHINGTON

IN NORTHEAST NEBRASKA

BOONE COLFAX CUMING

MADISON PLATTE STANTON

THURSTON

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS LANCASTER OTOE

SEWARD

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR,

COLUMBUS, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FARRAGUT,

FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN,

LYONS, MACY, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY,

NORFOLK, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PENDER, PLATTSMOUTH,

SCHUYLER, SEWARD, SIDNEY, ST. EDWARD, STANTON, TABOR, TEKAMAH,

WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE,

AND YUTAN.

$$

IAC137-145-NEC067-097-127-133-147-151-241500-

/O.CON.KOAX.SV.A.0308.000000T0000Z-210624T1500Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 308 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS

MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

MONTGOMERY PAGE

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHEAST NEBRASKA

GAGE JOHNSON NEMAHA

PAWNEE RICHARDSON SALINE

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, CLARINDA, CRETE,

FALLS CITY, PAWNEE CITY, RED OAK, SHENANDOAH, STERLING,

TABLE ROCK, TECUMSEH, AND WILBER.

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 308
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
221 AM CDT THU JUN 24 2021

KSC005-043-MOC003-005-021-025-049-061-063-075-079-081-087-117-129-
147-227-241500-
/O.NEW.KEAX.SV.A.0308.210624T0721Z-210624T1500Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
308 IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              DAVIESS               GRUNDY               
HARRISON              LIVINGSTON            MERCER               

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                ATCHISON MO           BUCHANAN             
CLINTON               DEKALB                GENTRY               
HOLT                  NODAWAY               WORTH                

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, 
BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, 
COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, 
GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, 
LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, 
OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH,
ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO,
TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.

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