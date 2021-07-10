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UPDATE; 4:58 PM, Saturday, July 10th, 2021 

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 366
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
419 PM CDT SAT JUL 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 366 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

HARRISON              POTTAWATTAMIE         SHELBY               

IN NEBRASKA THIS CANCELS 5 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

DOUGLAS               SARPY                 

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS                  LANCASTER             OTOE                 

THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, COUNCIL BLUFFS, DUNLAP, 
HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY,
OMAHA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, AND WOODBINE.

ORIGINAL STORY 2:23 PM Saturday, July 10th, 2021

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 366

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

221 PM CDT SAT JUL 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 366 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT HARRISON MILLS

MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE

SHELBY

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

DOUGLAS SARPY

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS GAGE JOHNSON

LANCASTER NEMAHA OTOE

PAWNEE RICHARDSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE, CLARINDA,

COUNCIL BLUFFS, DUNLAP, FALLS CITY, FARRAGUT, GLENWOOD, HAMBURG,

HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY,

OMAHA, PAPILLION, PAWNEE CITY, PLATTSMOUTH, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, TECUMSEH, AND WOODBINE.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
366 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

ADAMS                 CASS                  TAYLOR               

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTIC, AUDUBON, BEDFORD, CORNING, 
EXIRA, LENOX, AND NEW MARKET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

 SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
 ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
 A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
366 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                ATCHISON MO           BUCHANAN             
DEKALB                GENTRY                HOLT                 
NODAWAY               WORTH                 

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, CLARKSDALE, 
COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, 
GRANT CITY, HIGHLAND, KING CITY, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, 
MOUND CITY, OREGON, OSBORN, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, 
ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TROY, 
UNION STAR, AND WATHENA.






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