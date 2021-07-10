UPDATE; 4:58 PM, Saturday, July 10th, 2021
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 366 NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE 419 PM CDT SAT JUL 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 366 FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS CANCELS 3 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON POTTAWATTAMIE SHELBY IN NEBRASKA THIS CANCELS 5 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA DOUGLAS SARPY IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER OTOE THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, COUNCIL BLUFFS, DUNLAP, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OMAHA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, AND WOODBINE.
ORIGINAL STORY 2:23 PM Saturday, July 10th, 2021
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 366
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
221 PM CDT SAT JUL 10 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 366 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
DOUGLAS SARPY
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS GAGE JOHNSON
LANCASTER NEMAHA OTOE
PAWNEE RICHARDSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE, CLARINDA,
COUNCIL BLUFFS, DUNLAP, FALLS CITY, FARRAGUT, GLENWOOD, HAMBURG,
HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY,
OMAHA, PAPILLION, PAWNEE CITY, PLATTSMOUTH, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, TECUMSEH, AND WOODBINE.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 366 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA ADAMS CASS TAYLOR IN WEST CENTRAL IOWA AUDUBON THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTIC, AUDUBON, BEDFORD, CORNING, EXIRA, LENOX, AND NEW MARKET. * PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE. ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 366 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GRANT CITY, HIGHLAND, KING CITY, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.