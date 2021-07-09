WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 363 NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE 220 AM CDT SAT JUL 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 363 FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS CANCELS 2 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA FREMONT PAGE IN NEBRASKA THIS CANCELS 3 COUNTIES IN SOUTHEAST NEBRASKA NEMAHA PAWNEE RICHARDSON THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, CLARINDA, FALLS CITY, FARRAGUT, HAMBURG, PAWNEE CITY, SHENANDOAH, SIDNEY, TABLE ROCK, AND TABOR.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 363 FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS CANCELS 7 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA ADAIR ADAMS CASS IN WEST CENTRAL IOWA AUDUBON CARROLL CRAWFORD GUTHRIE THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, CARROLL, CASEY, CORNING, DENISON, EXIRA, FONTANELLE, GREENFIELD, GUTHRIE CENTER, PANORA, AND STUART. $$ IAC039-053-121-159-173-175-185-101000- /O.CON.KDMX.SV.A.0363.000000T0000Z-210710T1000Z/ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 363 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL IOWA CLARKE DECATUR MADISON RINGGOLD UNION WAYNE IN SOUTHWEST IOWA TAYLOR THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLERTON, BEDFORD, CORYDON, CRESTON, EARLHAM, HUMESTON, LAMONI, LENOX, LEON, MOUNT AYR, NEW MARKET, OSCEOLA, SEYMOUR, AND WINTERSET.
ORIGINAL STORY: 10:08 P.M. Friday. July 9th, 2021
Severe Thunderstorm Watch Number 363
NWS Storm Prediction Center Norman OK
1000 PM CDT Fri Jul 9 2021
The NWS Storm Prediction Center has issued a
* Severe Thunderstorm Watch for portions of
Southwestern Iowa
Northeastern Kansas
Northwestern Missouri
Eastern Nebraska
* Effective this Friday night and Saturday morning from 1000 PM
until 500 AM CDT.
* Primary threats include...
Widespread damaging winds and isolated significant gusts to 80
mph likely
Scattered large hail and isolated very large hail events to 2.5
inches in diameter likely
A tornado or two possible
SUMMARY...Multiple clusters of thunderstorms are expected to form
within and move into the watch area during the overnight hours. The
storm environment and predominant cluster mode supports swaths of
damaging winds (some near 80 mph) as the main threat, though more
isolated supercells early in the watch could produce hail close to
tennis ball size. An isolated tornado or two may also occur with
storm interactions.
The severe thunderstorm watch area is approximately along and 100
statute miles east and west of a line from 40 miles east northeast
of Tekamah NE to 20 miles southeast of Topeka KS. For a complete
depiction of the watch see the associated watch outline update
(WOUS64 KWNS WOU3).
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
REMEMBER...A Severe Thunderstorm Watch means conditions are
favorable for severe thunderstorms in and close to the watch area.
Persons in these areas should be on the lookout for threatening
weather conditions and listen for later statements and possible
warnings. Severe thunderstorms can and occasionally do produce
tornadoes.
IN SOUTHWEST IOWA FREMONT HARRISON MILLS MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA CUMING THURSTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS GAGE JEFFERSON JOHNSON LANCASTER NEMAHA OTOE PAWNEE RICHARDSON SALINE SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE, BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, CRETE, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PAWNEE CITY, PENDER, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, TECUMSEH, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WILBER, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 363 IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL IOWA CLARKE DECATUR MADISON RINGGOLD UNION WAYNE IN SOUTHWEST IOWA ADAIR ADAMS CASS TAYLOR IN WEST CENTRAL IOWA AUDUBON CARROLL CRAWFORD GUTHRIE THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ALLERTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD, CARROLL, CASEY, CORNING, CORYDON, CRESTON, DENISON, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE, GREENFIELD, GUTHRIE CENTER, HUMESTON, LAMONI, LENOX, LEON, MOUNT AYR, NEW MARKET, OSCEOLA, PANORA, SEYMOUR, STUART, AND WINTERSET.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 363 IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS HARRISON IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH IN WEST CENTRAL MISSOURI CLAY JACKSON LAFAYETTE PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CLARKSDALE, CONCORDIA, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FAIRFAX, FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY, HAMILTON, HIGGINSVILLE, HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KING CITY, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MOUND CITY, ODESSA, OLATHE, OREGON, OSBORN, OVERLAND PARK, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, POLO, RICHMOND, RIVERSIDE, ROCK PORT, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TROY, UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.