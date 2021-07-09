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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 363
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
220 AM CDT SAT JUL 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 363 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT               PAGE                  

IN NEBRASKA THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN SOUTHEAST NEBRASKA

NEMAHA                PAWNEE                RICHARDSON           

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, CLARINDA, FALLS CITY, 
FARRAGUT, HAMBURG, PAWNEE CITY, SHENANDOAH, SIDNEY, TABLE ROCK, 
AND TABOR.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 363 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS CANCELS 7 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS                 

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CARROLL               CRAWFORD             
GUTHRIE               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, 
CARROLL, CASEY, CORNING, DENISON, EXIRA, FONTANELLE, GREENFIELD, 
GUTHRIE CENTER, PANORA, AND STUART.

$$

IAC039-053-121-159-173-175-185-101000-
/O.CON.KDMX.SV.A.0363.000000T0000Z-210710T1000Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 363 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL IOWA

CLARKE                DECATUR               MADISON              
RINGGOLD              UNION                 WAYNE                

IN SOUTHWEST IOWA

TAYLOR                

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLERTON, BEDFORD, CORYDON, CRESTON, 
EARLHAM, HUMESTON, LAMONI, LENOX, LEON, MOUNT AYR, NEW MARKET, 
OSCEOLA, SEYMOUR, AND WINTERSET.

ORIGINAL STORY: 10:08 P.M. Friday. July 9th, 2021

Severe Thunderstorm Watch Number 363

NWS Storm Prediction Center Norman OK

1000 PM CDT Fri Jul 9 2021

The NWS Storm Prediction Center has issued a

* Severe Thunderstorm Watch for portions of

Southwestern Iowa

Northeastern Kansas

Northwestern Missouri

Eastern Nebraska

* Effective this Friday night and Saturday morning from 1000 PM

until 500 AM CDT.

* Primary threats include...

Widespread damaging winds and isolated significant gusts to 80

mph likely

Scattered large hail and isolated very large hail events to 2.5

inches in diameter likely

A tornado or two possible

SUMMARY...Multiple clusters of thunderstorms are expected to form

within and move into the watch area during the overnight hours. The

storm environment and predominant cluster mode supports swaths of

damaging winds (some near 80 mph) as the main threat, though more

isolated supercells early in the watch could produce hail close to

tennis ball size. An isolated tornado or two may also occur with

storm interactions.

The severe thunderstorm watch area is approximately along and 100

statute miles east and west of a line from 40 miles east northeast

of Tekamah NE to 20 miles southeast of Topeka KS. For a complete

depiction of the watch see the associated watch outline update

(WOUS64 KWNS WOU3).

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

REMEMBER...A Severe Thunderstorm Watch means conditions are

favorable for severe thunderstorms in and close to the watch area.

Persons in these areas should be on the lookout for threatening

weather conditions and listen for later statements and possible

warnings. Severe thunderstorms can and occasionally do produce

tornadoes.

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT               HARRISON              MILLS                
MONTGOMERY            PAGE                  POTTAWATTAMIE        
SHELBY                

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA                

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT                  BUTLER                DODGE                
DOUGLAS               SARPY                 SAUNDERS             
WASHINGTON            

IN NORTHEAST NEBRASKA

CUMING                THURSTON              

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS                  GAGE                  JEFFERSON            
JOHNSON               LANCASTER             NEMAHA               
OTOE                  PAWNEE                RICHARDSON           
SALINE                SEWARD                

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE, 
BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, CRETE, DAVID CITY, DECATUR, 
DUNLAP, FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, 
HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON,
MILFORD, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, 
PAPILLION, PAWNEE CITY, PENDER, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, 
SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, TECUMSEH, 
TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WILBER, WINNEBAGO, WISNER, 
WOODBINE, AND YUTAN.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
363 IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL IOWA

CLARKE                DECATUR               MADISON              
RINGGOLD              UNION                 WAYNE                

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS                 
TAYLOR                

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CARROLL               CRAWFORD             
GUTHRIE               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ALLERTON, ATLANTIC, AUDUBON, 
BAYARD, BEDFORD, CARROLL, CASEY, CORNING, CORYDON, CRESTON, 
DENISON, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE, GREENFIELD, GUTHRIE CENTER, 
HUMESTON, LAMONI, LENOX, LEON, MOUNT AYR, NEW MARKET, OSCEOLA, 
PANORA, SEYMOUR, STUART, AND WINTERSET.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
363 IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS            

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              LEAVENWORTH          
WYANDOTTE             

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              DAVIESS               HARRISON             

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                ATCHISON MO           BUCHANAN             
CLINTON               DEKALB                GENTRY               
HOLT                  NODAWAY               WORTH                

IN WEST CENTRAL MISSOURI

CLAY                  JACKSON               LAFAYETTE            
PLATTE                RAY                   

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, 
BRECKENRIDGE, CAMERON, CLARKSDALE, CONCORDIA, COUNTRY CLUB VILLA,
CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FAIRFAX, FOREST CITY, 
FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY, HAMILTON, 
HIGGINSVILLE, HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT, KANSAS CITY, 
KANSAS CITY KANSAS, KING CITY, LANSING, LATHROP, LAWSON, 
LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, MAITLAND, MARYVILLE, 
MAYSVILLE, MOUND CITY, ODESSA, OLATHE, OREGON, OSBORN, 
OVERLAND PARK, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, POLO, 
RICHMOND, RIVERSIDE, ROCK PORT, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH, 
ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO, 
TROY, UNION STAR, WATHENA, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.




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