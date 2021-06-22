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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 305

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

641 PM CDT TUE JUN 22 2021

IAC085-133-165-NEC003-011-021-023-037-039-053-119-141-167-177-

230200-/O.CON.KOAX.SV.A.0305.000000T0000Z-210623T0200Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS

EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

HARRISON SHELBY

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT BUTLER DODGE

WASHINGTON

IN NORTHEAST NEBRASKA

ANTELOPE BOONE COLFAX

CUMING MADISON PLATTE

STANTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BLAIR, COLUMBUS, DAVID CITY,

DECATUR, DUNLAP, ELGIN, FREMONT, HARLAN, LOGAN, LYONS, MAPLETON,

MISSOURI VALLEY, NELIGH, NORFOLK, OAKLAND, ONAWA, SCHUYLER,

ST. EDWARD, STANTON, TEKAMAH, WEST POINT, WISNER, AND WOODBINE.

$$

DEWALD

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 305

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

450 PM CDT TUE JUN 22 2021

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

IAC001-009-027-029-047-073-077-085-133-165-230200-

/O.NEW.KWNS.SV.A.0305.210622T2150Z-210623T0200Z/

IA

. IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ADAIR AUDUBON CARROLL

CASS CRAWFORD GREENE

GUTHRIE HARRISON MONONA

SHELBY

$$

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 305

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

450 PM CDT TUE JUN 22 2021

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NEC003-011-021-023-037-039-053-077-093-119-121-125-139-141-143-

167-173-177-179-230200-

/O.NEW.KWNS.SV.A.0305.210622T2150Z-210623T0200Z/

NE

. NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE

ANTELOPE BOONE BURT

BUTLER COLFAX CUMING

DODGE GREELEY HOWARD

MADISON MERRICK NANCE

PIERCE PLATTE POLK

STANTON THURSTON WASHINGTON

WAYNE

$$

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