WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 305
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
641 PM CDT TUE JUN 22 2021
IAC085-133-165-NEC003-011-021-023-037-039-053-119-141-167-177-
230200-/O.CON.KOAX.SV.A.0305.000000T0000Z-210623T0200Z/
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
HARRISON SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT BUTLER DODGE
WASHINGTON
IN NORTHEAST NEBRASKA
ANTELOPE BOONE COLFAX
CUMING MADISON PLATTE
STANTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BLAIR, COLUMBUS, DAVID CITY,
DECATUR, DUNLAP, ELGIN, FREMONT, HARLAN, LOGAN, LYONS, MAPLETON,
MISSOURI VALLEY, NELIGH, NORFOLK, OAKLAND, ONAWA, SCHUYLER,
ST. EDWARD, STANTON, TEKAMAH, WEST POINT, WISNER, AND WOODBINE.
$$
DEWALD
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 305
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
450 PM CDT TUE JUN 22 2021
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
IAC001-009-027-029-047-073-077-085-133-165-230200-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0305.210622T2150Z-210623T0200Z/
IA
. IOWA COUNTIES INCLUDED ARE
ADAIR AUDUBON CARROLL
CASS CRAWFORD GREENE
GUTHRIE HARRISON MONONA
SHELBY
$$
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 305
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
450 PM CDT TUE JUN 22 2021
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
NEC003-011-021-023-037-039-053-077-093-119-121-125-139-141-143-
167-173-177-179-230200-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0305.210622T2150Z-210623T0200Z/
NE
. NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE
ANTELOPE BOONE BURT
BUTLER COLFAX CUMING
DODGE GREELEY HOWARD
MADISON MERRICK NANCE
PIERCE PLATTE POLK
STANTON THURSTON WASHINGTON
WAYNE
$$