NWS logo

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 115 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT HARRISON MILLS

MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE

SHELBY

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BUTLER DODGE DOUGLAS

SARPY SAUNDERS WASHINGTON

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS GAGE JEFFERSON

JOHNSON LANCASTER NEMAHA

OTOE PAWNEE RICHARDSON

SALINE SEWARD

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN

HOLT NODAWAY WORTH

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.