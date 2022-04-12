THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 115 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BUTLER DODGE DOUGLAS
SARPY SAUNDERS WASHINGTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS GAGE JEFFERSON
JOHNSON LANCASTER NEMAHA
OTOE PAWNEE RICHARDSON
SALINE SEWARD
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN
HOLT NODAWAY WORTH