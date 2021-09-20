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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 507
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
209 PM CDT MON SEP 20 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
507 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY               
HAMILTON              HARDIN                JASPER               
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK            
STORY                 TAMA                  WEBSTER              

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN             
HANCOCK               HUMBOLDT              WINNEBAGO            
WORTH                 WRIGHT                

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER                

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             CLARKE                DECATUR              
LUCAS                 MADISON               MAHASKA              
MARION                MONROE                RINGGOLD             
UNION                 WARREN                WAYNE                

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO               

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 TAYLOR               

IN WEST CENTRAL IOWA

GREENE                GUTHRIE               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, AMES, APLINGTON, BAYARD, BEDFORD, BELMOND, BLOOMFIELD, 
BOONE, BRITT, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, 
CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, 
CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, 
EARLHAM, ELDORA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, 
GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, 
GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, HUMESTON, INDIANOLA, 
IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE MILLS, LAMONI, 
LENOX, LEON, MANLY, MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, 
NEW MARKET, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, 
OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR, 
SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, 
WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

 SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.
 SCATTERED LARGE HAIL EVENTS TO 1.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
 A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

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