WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 507 NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA 209 PM CDT MON SEP 20 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 507 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL IOWA BOONE DALLAS GRUNDY HAMILTON HARDIN JASPER MARSHALL POLK POWESHIEK STORY TAMA WEBSTER IN NORTH CENTRAL IOWA BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN HANCOCK HUMBOLDT WINNEBAGO WORTH WRIGHT IN NORTHEAST IOWA BLACK HAWK BREMER IN SOUTH CENTRAL IOWA APPANOOSE CLARKE DECATUR LUCAS MADISON MAHASKA MARION MONROE RINGGOLD UNION WARREN WAYNE IN SOUTHEAST IOWA DAVIS WAPELLO IN SOUTHWEST IOWA ADAIR ADAMS TAYLOR IN WEST CENTRAL IOWA GREENE GUTHRIE THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON, ALLISON, AMES, APLINGTON, BAYARD, BEDFORD, BELMOND, BLOOMFIELD, BOONE, BRITT, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, ELDORA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, HUMESTON, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE MILLS, LAMONI, LENOX, LEON, MANLY, MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR, SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET. * PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY. SCATTERED LARGE HAIL EVENTS TO 1.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
Severe thunderstorm watch for portions of Southwest Iowa until 10 p.m.
Ethan Hewett
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