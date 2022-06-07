THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 325 UNTIL 3 AM CDT WEDNESDAY WHICH REPLACES A PORTION OF SEVERE THUNDERSTORM WATCH 324.
THE NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSOURI THE NEW WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST MISSOURI
ATCHISON MO
THIS INCLUDES THE CITIES OF FAIRFAX, ROCK PORT, AND TARKIO.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 325 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST KANSAS
DONIPHAN
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI
DAVIESS, GRUNDY, HARRISON, MERCER, PUTNAM, SULLIVAN
IN NORTHEAST MISSOURI
ADAIR, SCHUYLER
IN NORTHWEST MISSOURI
ANDREW, DEKALB, GENTRY, HOLT, NODAWAY, WORTH
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BETHANY, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, DOWNING, ELWOOD, FOREST CITY, GALLATIN, GLENWOOD, GRANT CITY, GREEN CITY, GREENTOP, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, KIRKSVILLE, LANCASTER, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MILAN, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PRINCETON, QUEEN CITY, SAVANNAH, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TRENTON, TROY, UNION STAR, UNIONVILLE, AND WATHENA.