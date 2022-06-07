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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 325 UNTIL 3 AM CDT WEDNESDAY WHICH REPLACES A PORTION OF SEVERE THUNDERSTORM WATCH 324.

THE NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSOURI THE NEW WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST MISSOURI

ATCHISON MO

THIS INCLUDES THE CITIES OF FAIRFAX, ROCK PORT, AND TARKIO. 

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 325 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST KANSAS

DONIPHAN

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI

DAVIESS, GRUNDY, HARRISON, MERCER, PUTNAM, SULLIVAN

IN NORTHEAST MISSOURI

ADAIR, SCHUYLER

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW, DEKALB, GENTRY, HOLT, NODAWAY, WORTH

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BETHANY, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, DOWNING, ELWOOD, FOREST CITY, GALLATIN, GLENWOOD, GRANT CITY, GREEN CITY, GREENTOP, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, KIRKSVILLE, LANCASTER, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MILAN, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PRINCETON, QUEEN CITY, SAVANNAH, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TRENTON, TROY, UNION STAR, UNIONVILLE, AND WATHENA.

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