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(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for a large portion of KMAland.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 405 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ADAMS DECATUR FREMONT

MILLS MONTGOMERY PAGE

RINGGOLD TAYLOR UNION

WAYNE

MISSOURI COUNTIES INCLUDED ARE

ADAIR ANDREW ATCHISON

BUCHANAN CALDWELL CARROLL

CHARITON CLAY CLINTON

COOPER DAVIESS DEKALB

GENTRY GRUNDY HARRISON

HOLT HOWARD JACKSON

JOHNSON LAFAYETTE LINN

LIVINGSTON MACON MERCER

NODAWAY PETTIS PLATTE

PUTNAM RANDOLPH RAY

SALINE SULLIVAN WORTH

NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE

CASS GAGE JOHNSON

LANCASTER NEMAHA OTOE

PAWNEE RICHARDSON

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