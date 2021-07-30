(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for a large portion of KMAland.
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 405 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
IOWA COUNTIES INCLUDED ARE
ADAMS DECATUR FREMONT
MILLS MONTGOMERY PAGE
RINGGOLD TAYLOR UNION
WAYNE
MISSOURI COUNTIES INCLUDED ARE
ADAIR ANDREW ATCHISON
BUCHANAN CALDWELL CARROLL
CHARITON CLAY CLINTON
COOPER DAVIESS DEKALB
GENTRY GRUNDY HARRISON
HOLT HOWARD JACKSON
JOHNSON LAFAYETTE LINN
LIVINGSTON MACON MERCER
NODAWAY PETTIS PLATTE
PUTNAM RANDOLPH RAY
SALINE SULLIVAN WORTH
NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE
CASS GAGE JOHNSON
LANCASTER NEMAHA OTOE
PAWNEE RICHARDSON