(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for the majority of southwest Iowa and southeast Nebraska until 4 a.m.
Iowa Counties
FREMONT-HARRISON-MILLS-MONTGOMERY-POTTAWATTAMIE-SHELBY-MADISON-ADAIR-CASS-AUDUBON-CALHOUN-CARROLL-CRAWFORD-GREENE-GUTHRIE-SAC
Nebraska Counties
CASS-GAGE-JEFFERSON-JOHNSON-LANCASTER-OTOE-SALINE-SEWARD-BUTLER-DODGE-DOUGLAS-SARPY-SAUNDERS-WASHINGTON
* PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED LARGE HAIL LIKELY WITH ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.