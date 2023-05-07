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(KMAland) -- A severe thunderstorm watch has been issued for parts of southwest and south central Iowa until midnight tonight.

KMAland counties included in the watch include Adair, Adams, Cass, Clarke, Decatur, Ringgold, Taylor, and Union counties.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

DALLAS JASPER MARSHALL POLK POWESHIEK TAMA

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE CLARKE DECATUR LUCAS MADISON MAHASKA MARION MONROE RINGGOLD UNION WARREN WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR ADAMS CASS TAYLOR

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON, ATLANTIC, BEDFORD, BLOOMFIELD, CARLISLE, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DYSART, EARLHAM, FONTANELLE, GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL, HUMESTON, INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PELLA, PERRY, SEYMOUR, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, AND WINTERSET.

*PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WINDS LIKELY WITH ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75 MPH POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL LIKELY WITH ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

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