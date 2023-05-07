(KMAland) -- A severe thunderstorm watch has been issued for parts of southwest and south central Iowa until midnight tonight.
KMAland counties included in the watch include Adair, Adams, Cass, Clarke, Decatur, Ringgold, Taylor, and Union counties.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
DALLAS JASPER MARSHALL POLK POWESHIEK TAMA
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR LUCAS MADISON MAHASKA MARION MONROE RINGGOLD UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS TAYLOR
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON, ATLANTIC, BEDFORD, BLOOMFIELD, CARLISLE, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DYSART, EARLHAM, FONTANELLE, GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL, HUMESTON, INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PELLA, PERRY, SEYMOUR, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, AND WINTERSET.
*PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WINDS LIKELY WITH ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75 MPH POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL LIKELY WITH ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. A TORNADO OR TWO POSSIBLE.