(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for portions of southwest Iowa and southeast Nebraska until 10 p.m.
Iowa Counties
HARRISON-MILLS-MONTGOMERY-POTTAWATTAMIE-SHELBY-ADAIR-ADAMS-CASS-ADAIR-UNION-CALHOUN-CARROLL-CRAWFORD-GREENE-GUTHRIE-SAC-CLARKE-MADISON-MARION-WARREN
Nebraska Counties
CASS-BUTLER-DODGE-DOUGLAS-SARPY-SAUNDERS-WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON, AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE, BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CEDAR FALLS, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CRESTON, DENISON, DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT, OSCEOLA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, WINTERSET, ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COLUMBUS, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LOGAN, MISSOURI VALLEY, OMAHA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SCHUYLER, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.
* PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 80 MPH LIKELY. ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. A TORNADO OR TWO POSSIBLE.