(Kansas City) -- The National Weather Service office in Kansas City has issued a severe thunderstorm watch including portions of northwest Missouri until midnight.
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