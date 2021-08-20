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NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

441 PM CDT FRI AUG 20 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING

AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT HARRISON MILLS

MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE

SHELBY

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT BUTLER DODGE

DOUGLAS SARPY SAUNDERS

WASHINGTON

IN NORTHEAST NEBRASKA

COLFAX CUMING THURSTON

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS GAGE JEFFERSON

JOHNSON LANCASTER NEMAHA

OTOE PAWNEE RICHARDSON

SALINE SEWARD

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