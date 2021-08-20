NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
441 PM CDT FRI AUG 20 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT BUTLER DODGE
DOUGLAS SARPY SAUNDERS
WASHINGTON
IN NORTHEAST NEBRASKA
COLFAX CUMING THURSTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS GAGE JEFFERSON
JOHNSON LANCASTER NEMAHA
OTOE PAWNEE RICHARDSON
SALINE SEWARD