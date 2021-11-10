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SPECIAL WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO

...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF MIAMI, LINN AND

JOHNSON COUNTIES THROUGH 815 PM CST...

AT 733 PM CST, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG

A LINE EXTENDING FROM NEAR EDGERTON TO NEAR WELLSVILLE TO NEAR

GREELEY TO LONE ELM. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 40 MPH.

HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND PEA SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND

UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS

POSSIBLE.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

OVERLAND PARK, OLATHE, SHAWNEE, LENEXA, LEAWOOD, PRAIRIE VILLAGE,

GARDNER, MERRIAM, MISSION, PAOLA, SPRING HILL, OSAWATOMIE, LOUISBURG,

FAIRWAY, MISSION HILLS, EDGERTON, PLEASANTON, LA CYGNE, MOUND CITY

AND DREXEL.

THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...

INTERSTATE 35 IN KANSAS BETWEEN MILE MARKERS 200 AND 227.

INTERSTATE 435 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 3, AND BETWEEN MILE

MARKERS 76 AND 83.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.

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