TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
357 PM CDT TUE MAY 26 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
WESTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
EAST CENTRAL AUDUBON COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
* UNTIL 430 PM CDT.
* AT 356 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 11 MILES SOUTHWEST OF GUTHRIE CENTER, MOVING NORTH AT
20 MPH.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...WEATHER SPOTTERS REPORTED FUNNEL CLOUD.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
WESTERN GUTHRIE AND EAST CENTRAL AUDUBON COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.