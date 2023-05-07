(KMAland) -- The National Weather Service has issued a tornado warning for central Fremont County until 9 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
CENTRAL FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 810 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 6 MILES EAST OF NEBRASKA CITY, MOVING EAST AT 20 MPH. A SECOND AREA OF ROTATION WAS LOCATED 4 MILES WEST OF SIDNEY, MOVING NORTH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
HAMBURG AROUND 825 PM CDT.
SIDNEY AROUND 830 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE RIVERTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.