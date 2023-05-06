TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
555 PM CDT SAT MAY 6 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
CENTRAL GENTRY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHWESTERN HARRISON COUNTY IN NORTH CENTRAL MISSOURI...
* UNTIL 645 PM CDT.
* AT 555 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED OVER STANBERRY, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ALBANY, STANBERRY, NEW HAMPTON, DARLINGTON AND GENTRY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.