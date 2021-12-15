National Weather Service logo

TORNADO WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

345 PM CST WED DEC 15 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

WESTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

EASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...

* UNTIL 430 PM CST.

* AT 345 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO

WAS LOCATED 8 MILES SOUTH OF MEAD, OR 21 MILES NORTHEAST OF

LINCOLN, MOVING NORTHEAST AT 75 MPH.

HAZARD...TORNADO.

SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...

MEAD AROUND 350 PM CST.

YUTAN AROUND 355 PM CST.

VALLEY, WATERLOO AND ELKHORN AROUND 400 PM CST.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST

FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A

MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER

AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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