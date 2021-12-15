TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
345 PM CST WED DEC 15 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
WESTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 430 PM CST.
* AT 345 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 8 MILES SOUTH OF MEAD, OR 21 MILES NORTHEAST OF
LINCOLN, MOVING NORTHEAST AT 75 MPH.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
MEAD AROUND 350 PM CST.
YUTAN AROUND 355 PM CST.
VALLEY, WATERLOO AND ELKHORN AROUND 400 PM CST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.