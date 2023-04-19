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TORNADO WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

747 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

SOUTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

EASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 830 PM CDT.

* AT 746 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO

WAS LOCATED 3 MILES SOUTH OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT 35

MPH.

HAZARD...TORNADO AND HAIL UP TO TWO INCHES IN DIAMETER.

SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...

NEBRASKA CITY AROUND 755 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE

SIDNEY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST

FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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