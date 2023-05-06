TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
540 PM CDT SAT MAY 6 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
WEST CENTRAL GENTRY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHEASTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 600 PM CDT.
* AT 539 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 8 MILES WEST OF STANBERRY, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
STANBERRY, CONCEPTION JUNCTION, GUILFORD, CLYDE AND CONCEPTION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.