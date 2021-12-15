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TORNADO WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

430 PM CST WED DEC 15 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

NORTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 500 PM CST.

* AT 430 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO

WAS LOCATED NEAR EMERSON, OR 31 MILES SOUTHWEST OF ATLANTIC, MOVING

NORTHEAST AT 80 MPH.

HAZARD...TORNADO.

SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF

NORTHWESTERN MONTGOMERY, NORTHEASTERN MILLS AND SOUTHEASTERN

POTTAWATTAMIE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... OLD

TOWN PARK, HASTINGS, SILVER CITY, FARM CREEK PUBLIC WILDLIFE AREA

AND HENDERSON.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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