BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
310 PM CST SAT MAR 5 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
NORTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 400 PM CST.
* AT 309 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 6 MILES NORTHEAST OF EMERSON, OR 26 MILES SOUTHWEST OF
ATLANTIC, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...TORNADO AND GOLF BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
NORTHWESTERN MONTGOMERY AND SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THIS TORNADO WARNING REPLACES THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING ISSUED FOR THE SAME AREA.
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
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