THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
NORTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 828 PM CDT, A TORNADO PRODUCING STORM WAS LOCATED 8 MILES NORTHEAST OF LOGAN, OR 25 MILES SOUTHWEST OF DENISON, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...DAMAGING TORNADO AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR CONFIRMED TORNADO.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY.
* THIS TORNADIC STORM WILL BE NEAR...
DUNLAP AROUND 840 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.