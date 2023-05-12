TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
723 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
CENTRAL MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 723 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED NEAR TEKAMAH, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BLENCOE AND ONAWA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
&&