TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
416 PM CST WED DEC 15 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
NORTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 445 PM CST.
* AT 415 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED NEAR BLAIR, OR 19 MILES NORTH OF OMAHA, MOVING
NORTHEAST AT 75 MPH.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
MISSOURI VALLEY AND MODALE AROUND 420 PM CST.
MONDAMIN AROUND 425 PM CST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.