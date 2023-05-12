TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
651 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHEASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 715 PM CDT.
* AT 651 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 3 MILES SOUTH OF PERU, OR 6 MILES NORTHEAST OF AUBURN,
MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
PERU AROUND 700 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
HAMBURG.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.