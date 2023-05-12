TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
721 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHEASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 800 PM CDT.
* AT 721 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 8 MILES NORTH OF ROCK PORT, OR 10 MILES NORTHWEST OF
TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
RIVERTON AROUND 745 PM CDT.
FARRAGUT AROUND 755 PM CDT.
SHENANDOAH AROUND 800 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
NORTHBORO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.