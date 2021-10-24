(KMAland) -- The National Weather Service has issued a tornado warning for southeastern Holt County until 2:45 p.m. Sunday.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
EAST CENTRAL DONIPHAN COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS...
SOUTHEASTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHWESTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 245 PM CDT.
* AT 212 PM CDT, A CONFIRMED TORNADO WAS LOCATED OVER TROY, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...DAMAGING TORNADO AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...EMERGENCY MANAGEMENT CONFIRMED TORNADO.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TROY, COUNTRY CLUB VILLA, COUNTRY CLUB, AMAZONIA AND FANNING.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 56 AND 67.
INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 10 AND 14.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.