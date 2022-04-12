THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 837 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 7 MILES SOUTHEAST OF COUNCIL BLUFFS, OR 14 MILES SOUTHEAST OF OMAHA, MOVING NORTHEAST AT 55 MPH.
HAZARD...TORNADO.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
TREYNOR AROUND 850 PM CDT.
MACEDONIA AROUND 855 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE OAKLAND AND CARSON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.