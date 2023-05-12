TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
704 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHEASTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 703 PM CDT, A CONFIRMED TORNADO WAS LOCATED OVER RESERVE, OR 7 MILES NORTH OF HIAWATHA, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD...DAMAGING TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...WEATHER SPOTTERS CONFIRMED TORNADO NORTHWEST OF HIAWATHA,
KANSAS.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THE TORNADO WILL BE NEAR...
RULO AROUND 740 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
PRESTON, SAC AND FOX NATION RESERVATION AND IOWA RESERVATION OF
KANSAS AND NEBRASKA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A
BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY
BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.