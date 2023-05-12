TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
542 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHEASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 630 PM CDT.
* AT 542 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 5 MILES NORTHWEST OF STELLA, OR 7 MILES SOUTH OF
AUBURN, MOVING EAST AT 10 MPH.
HAZARD...TORNADO AND BASEBALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
AUBURN AROUND 605 PM CDT.
NEMAHA AND BROWNVILLE AROUND 630 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
BROWNVILLE STATE RECREATION AREA AND HOWE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.