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TORNADO WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

542 PM CDT FRI MAY 12 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

SOUTHEASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 630 PM CDT.

* AT 542 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO

WAS LOCATED 5 MILES NORTHWEST OF STELLA, OR 7 MILES SOUTH OF

AUBURN, MOVING EAST AT 10 MPH.

HAZARD...TORNADO AND BASEBALL SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...

AUBURN AROUND 605 PM CDT.

NEMAHA AND BROWNVILLE AROUND 630 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE

BROWNVILLE STATE RECREATION AREA AND HOWE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST

FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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