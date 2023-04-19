TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
711 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 800 PM CDT.
* AT 711 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 5 MILES EAST OF MACEDONIA, OR 12 MILES NORTHWEST OF RED
OAK, MOVING NORTH AT 25 MPH.
HAZARD...TORNADO AND HAIL UP TO TWO INCHES IN DIAMETER.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
SOUTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING
LOCATIONS... FARM CREEK PUBLIC WILDLIFE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.