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TORNADO WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

602 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...

SOUTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 645 PM CDT.

* AT 602 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO

WAS LOCATED 4 MILES SOUTH OF MALVERN, OR 20 MILES WEST OF RED OAK,

MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.

HAZARD...TORNADO AND HAIL UP TO TWO INCHES IN DIAMETER.

SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT

SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.

DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE

DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...

MALVERN AROUND 610 PM CDT.

HASTINGS AROUND 620 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE

EMERSON AND HENDERSON.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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