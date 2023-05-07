THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHWESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 813 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 5 MILES SOUTHEAST OF EMERSON, OR 8 MILES SOUTHWEST OF
RED OAK, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
RED OAK AROUND 830 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.