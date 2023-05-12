TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
522 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHEASTERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 600 PM CDT.
* AT 522 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 4 MILES NORTH OF HUMBOLDT, OR 12 MILES NORTHEAST OF
PAWNEE CITY, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
HAZARD...TORNADO AND HAIL UP TO THREE INCHES IN DIAMETER.
SOURCE...WEATHER SPOTTERS REPORTED FUNNEL CLOUD.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
SOUTHWESTERN NEMAHA, NORTHWESTERN RICHARDSON AND NORTHEASTERN
PAWNEE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... THE HIGHWAY
62 AND 105 JUNCTION, KIRKMANS COVE RECREATION AREA AND HOWE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.