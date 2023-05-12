TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
609 PM CDT FRI MAY 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
WESTERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 700 PM CDT.
* AT 609 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED NEAR NEMAHA, OR NEAR AUBURN, MOVING NORTHEAST AT 15
MPH.
HAZARD...TORNADO AND TENNIS BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ROCK PORT, WATSON AND PHELPS CITY.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 109 AND 123.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
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