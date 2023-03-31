(KMAland) -- The National Weather Service office in Des Moines has issued a tornado warning for parts of Decatur, Union, Ringgold, and Clarke counties until 1:30 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR... NORTHERN DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA... SOUTHWESTERN CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 130 PM CDT.
* AT 1240 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 5 MILES NORTHWEST OF HATFIELD, OR 8 MILES SOUTH OF MOUNT AYR, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...TORNADO AND GOLF BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... MT AYR MUNICIPAL AIRPORT AROUND 1245 PM CDT. KELLERTON AROUND 1255 PM CDT. BEACONSFIELD AROUND 100 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE SUN VALLEY LAKE, GRAND RIVER, DECATUR CITY AND VAN WERT. THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 12 AND 25.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.