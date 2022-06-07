THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR...
SOUTHWESTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA... WESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA... NORTHEASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 800 PM CDT.
* AT 728 PM CDT, A CONFIRMED TORNADO WAS LOCATED 8 MILES SOUTHWEST OF GREENFIELD, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...DAMAGING TORNADO AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...WEATHER SPOTTERS CONFIRMED TORNADO.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY.
* THE TORNADO WILL BE NEAR... ORIENT AROUND 740 PM CDT. CRESTON, GREEN VALLEY LAKE AND GREEN VALLEY LAKE STATE PARK AROUND 745 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE MACKSBURG.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.