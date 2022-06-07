THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
NORTHEASTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 819 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 4 MILES SOUTHWEST OF NEMAHA, OR 7 MILES SOUTHEAST OF AUBURN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...TORNADO AND PING PONG BALL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... SHUBERT AROUND 830 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.