WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 309
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 309 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT PAGE
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST NEBRASKA
GAGE JEFFERSON JOHNSON
NEMAHA OTOE PAWNEE, RICHARDSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, CLARINDA, FAIRBURY,
FALLS CITY, FARRAGUT, HAMBURG, NEBRASKA CITY, PAWNEE CITY,
SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, AND TECUMSEH.
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 309 NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO 344 PM CDT THU JUN 24 2021 KSC005-043-MOC003-005-021-087-147-250300- /O.NEW.KEAX.TO.A.0309.210624T2044Z-210625T0300Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 309 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN HOLT NODAWAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATCHISON, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, HIGHLAND, MAITLAND, MARYVILLE, MOUND CITY, OREGON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, TARKIO, TROY, AND WATHENA. $$