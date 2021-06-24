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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 309

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 309 IN

EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT PAGE

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST NEBRASKA

GAGE JEFFERSON JOHNSON

NEMAHA OTOE PAWNEE, RICHARDSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, CLARINDA, FAIRBURY,

FALLS CITY, FARRAGUT, HAMBURG, NEBRASKA CITY, PAWNEE CITY,

SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, AND TECUMSEH.

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 309
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
344 PM CDT THU JUN 24 2021

KSC005-043-MOC003-005-021-087-147-250300-
/O.NEW.KEAX.TO.A.0309.210624T2044Z-210625T0300Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 309 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                ATCHISON MO           BUCHANAN             
HOLT                  NODAWAY               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATCHISON, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, 
ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, HIGHLAND, MAITLAND, MARYVILLE, 
MOUND CITY, OREGON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, 
ST. JOSEPH AIRPORT, TARKIO, TROY, AND WATHENA.

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