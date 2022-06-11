(KMAland) -- The National Weather Service has issued a tornado watch for the majority of KMAland including southwest Iowa, southeast Nebraska, and northwest Missouri until 10.p.m.
Iowa Counties
FREMONT-HARRISON-MILLS-MONTGOMERY-PAGE-POTTAWATTAMIE-SHELBY-CLARKE-DECATUR-MADISON-RINGGOLD-UNION-ADAIR-ADAMS-CASS-TAYLOR-AUDUBON-CARROLL-CRAWFORD-GREENE-GUTHRIE
Nebraska Counties
CASS-GAGE-JEFFERSON-JOHNSON-LANCASTER-NEMAHA-OTOE-PAWNEE-RICHARDSON-SALINE-SEWARD-BURT-BUTLER-DODGE-DOUGLAS-SARPY-SAUNDERS-WASHINGTON
Missouri Counties
ANDREW-ATCHISON-BUCHANAN-CLINTON-DEKALB-GENTRY-HOLT-NODAWAY-WORTH
* PRIMARY THREATS INCLUDE... A COUPLE TORNADOES POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3 INCHES IN DIAMETER LIKELY. SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.