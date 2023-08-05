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(KMAland) -- A tornado watch has been issued for parts of southwest Iowa until 10 p.m. Saturday.

The National Weather Service office in Omaha issued the watch which includes Harrison and Shelby counties.

The full watch area is available below:

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 589 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

HARRISON SHELBY

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT DODGE WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA ANTELOPE CEDAR COLFAX CUMING KNOX MADISON PIERCE PLATTE STANTON THURSTON WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAIR, BLOOMFIELD, COLERIDGE, COLUMBUS, CREIGHTON, CROFTON, DECATUR, DUNLAP, ELGIN, FREMONT, HARLAN, HARTINGTON, LAUREL, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, NELIGH, NIOBRARA, NORFOLK, OAKLAND, ONAWA, OSMOND, PENDER, PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH, SCHUYLER, STANTON, TEKAMAH, VERDIGRE, WALTHILL, WAUSA, WAYNE, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, AND WOODBINE.

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