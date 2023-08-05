(KMAland) -- A tornado watch has been issued for parts of southwest Iowa until 10 p.m. Saturday.
The National Weather Service office in Omaha issued the watch which includes Harrison and Shelby counties.
The full watch area is available below:
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 589 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
HARRISON SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT DODGE WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA ANTELOPE CEDAR COLFAX CUMING KNOX MADISON PIERCE PLATTE STANTON THURSTON WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAIR, BLOOMFIELD, COLERIDGE, COLUMBUS, CREIGHTON, CROFTON, DECATUR, DUNLAP, ELGIN, FREMONT, HARLAN, HARTINGTON, LAUREL, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, NELIGH, NIOBRARA, NORFOLK, OAKLAND, ONAWA, OSMOND, PENDER, PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH, SCHUYLER, STANTON, TEKAMAH, VERDIGRE, WALTHILL, WAUSA, WAYNE, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, AND WOODBINE.