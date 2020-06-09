MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-THURSTON-NEMAHA-RICHARDSON-
INCLUDING THE CITIES OF ONAWA, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, WOODBINE, LOGAN, DUNLAP, HARLAN, COUNCIL BLUFFS, GLENWOOD, RED OAK, SIDNEY, HAMBURG, TABOR, FARRAGUT, CLARINDA, SHENANDOAH, PENDER, MACY, WALTHILL, WINNEBAGO, AUBURN, AND FALLS CITY
154 PM CDT TUE JUN 9 2020
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 7 AM
CDT WEDNESDAY...
* WHAT...NORTH WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 55 MPH
EXPECTED.
* WHERE...IN NEBRASKA, THURSTON, NEMAHA AND RICHARDSON COUNTIES.
IN IOWA, MONONA, HARRISON, POTTAWATTAMIE, MILLS AND FREMONT
COUNTIES.
* WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT WEDNESDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
BURT-WASHINGTON-DOUGLAS-SARPY-CASS-OTOE-GAGE-JOHNSON-PAWNEE- INCLUDING THE CITIES OF TEKAMAH, OAKLAND, LYONS, DECATUR, BLAIR, OMAHA, BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, PLATTSMOUTH, NEBRASKA CITY, BEATRICE, TECUMSEH, STERLING, PAWNEE CITY, AND TABLE ROCK 154 PM CDT TUE JUN 9 2020 ...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT WEDNESDAY... * WHAT...NORTH WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH EXPECTED. * WHERE...BURT, WASHINGTON, DOUGLAS, SARPY, CASS, OTOE, GAGE, JOHNSON AND PAWNEE COUNTIES. * WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT WEDNESDAY. * IMPACTS...DAMAGING WINDS WILL BLOW DOWN TREES AND POWER LINES. POWER OUTAGES ARE EXPECTED. TRAVEL WILL BE DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES ALONG INTERSTATE 80. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF YOU MUST DRIVE.