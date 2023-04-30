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(KMAland) -- A wind advisory has been issued for a number of counties in the listening area.

Monona, Harrison, Shelby and Pottawattamie counties in Iowa are under the wind advisory from 10 AM Sunday to 8 PM Sunday. Another advisory was also issued for Audubon, Cass, Adair, Adams and Union counties in Iowa from 10 AM to 8 PM. Both advisories are listed below.

URGENT - WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
246 AM CDT SUN APR 30 2023

IAZ043-055-056-069-NEZ015-018-032>034-044-045-301600-
/O.NEW.KOAX.WI.Y.0007.230430T1500Z-230501T0100Z/
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-THURSTON-WAYNE-STANTON-
CUMING-BURT-DODGE-WASHINGTON-
INCLUDING THE CITIES OF ONAWA, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, 
WOODBINE, LOGAN, DUNLAP, HARLAN, COUNCIL BLUFFS, PENDER, MACY, 
WALTHILL, WINNEBAGO, WAYNE, STANTON, WEST POINT, WISNER, TEKAMAH,
OAKLAND, LYONS, DECATUR, FREMONT, AND BLAIR
246 AM CDT SUN APR 30 2023

...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT
THIS EVENING...

* WHAT...NORTHWEST WINDS 25 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH 
  EXPECTED.

* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA AND EAST 
  CENTRAL AND NORTHEAST NEBRASKA.

* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING.

* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE
  LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.

URGENT - WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
241 AM CDT SUN APR 30 2023

IAZ004>007-015>017-023>028-033>039-044>050-057>062-070>073-081-
082-301545-
/O.NEW.KDMX.WI.Y.0005.230430T1500Z-230501T0100Z/
EMMET-KOSSUTH-WINNEBAGO-WORTH-PALO ALTO-HANCOCK-CERRO GORDO-
POCAHONTAS-HUMBOLDT-WRIGHT-FRANKLIN-BUTLER-BREMER-SAC-CALHOUN-
WEBSTER-HAMILTON-HARDIN-GRUNDY-BLACK HAWK-CRAWFORD-CARROLL-GREENE-
BOONE-STORY-MARSHALL-TAMA-AUDUBON-GUTHRIE-DALLAS-POLK-JASPER-
POWESHIEK-CASS-ADAIR-MADISON-WARREN-ADAMS-UNION-
INCLUDING THE CITIES OF ESTHERVILLE, ALGONA, FOREST CITY, 
LAKE MILLS, NORTHWOOD, MANLY, EMMETSBURG, GARNER, BRITT, KANAWHA,
MASON CITY, CLEAR LAKE, POCAHONTAS, LAURENS, ROLFE, FONDA, 
GILMORE CITY, HUMBOLDT, EAGLE GROVE, CLARION, BELMOND, HAMPTON, 
PARKERSBURG, CLARKSVILLE, SHELL ROCK, GREENE, APLINGTON, ALLISON,
DUMONT, WAVERLY, SAC CITY, LAKE VIEW, ODEBOLT, WALL LAKE, 
SCHALLER, EARLY, ROCKWELL CITY, MANSON, LAKE CITY, POMEROY, 
FORT DODGE, WEBSTER CITY, IOWA FALLS, ELDORA, ACKLEY, 
GRUNDY CENTER, REINBECK, CONRAD, DIKE, WELLSBURG, WATERLOO, 
CEDAR FALLS, DENISON, CARROLL, JEFFERSON, BOONE, AMES, 
MARSHALLTOWN, TAMA, TOLEDO, TRAER, DYSART, GLADBROOK, AUDUBON, 
EXIRA, GUTHRIE CENTER, PANORA, BAYARD, CASEY, PERRY, WAUKEE, 
ADEL, DES MOINES, NEWTON, GRINNELL, ATLANTIC, GREENFIELD, STUART,
ADAIR, FONTANELLE, WINTERSET, EARLHAM, INDIANOLA, NORWALK, 
CARLISLE, CORNING, AND CRESTON
241 AM CDT SUN APR 30 2023

...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT
THIS EVENING...

* WHAT...NORTHWEST WINDS 25 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO AROUND 45 
  MPH EXPECTED.

* WHERE...NORTHERN, CENTRAL, AND PART OF SOUTHERN IOWA.

* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING.

* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. 
  TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY 
  RESULT.

* ADDITIONAL DETAILS...FIRE WEATHER CONDITIONS WILL BE ELEVATED
  TODAY DUE TO THESE WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, PARTICULARLY
  OVER NORTHERN IOWA WHERE FUELS REMAIN MORE CURED. MONDAY WILL 
  HAVE SIMILAR CONDITIONS WITH STRONG, GUSTY WINDS AND ELEVATED 
  FIRE WEATHER.

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