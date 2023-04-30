(KMAland) -- A wind advisory has been issued for a number of counties in the listening area.
Monona, Harrison, Shelby and Pottawattamie counties in Iowa are under the wind advisory from 10 AM Sunday to 8 PM Sunday. Another advisory was also issued for Audubon, Cass, Adair, Adams and Union counties in Iowa from 10 AM to 8 PM. Both advisories are listed below.
URGENT - WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE 246 AM CDT SUN APR 30 2023 IAZ043-055-056-069-NEZ015-018-032>034-044-045-301600- /O.NEW.KOAX.WI.Y.0007.230430T1500Z-230501T0100Z/ MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-THURSTON-WAYNE-STANTON- CUMING-BURT-DODGE-WASHINGTON- INCLUDING THE CITIES OF ONAWA, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, WOODBINE, LOGAN, DUNLAP, HARLAN, COUNCIL BLUFFS, PENDER, MACY, WALTHILL, WINNEBAGO, WAYNE, STANTON, WEST POINT, WISNER, TEKAMAH, OAKLAND, LYONS, DECATUR, FREMONT, AND BLAIR 246 AM CDT SUN APR 30 2023 ...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...NORTHWEST WINDS 25 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA AND EAST CENTRAL AND NORTHEAST NEBRASKA. * WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
URGENT - WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA 241 AM CDT SUN APR 30 2023 IAZ004>007-015>017-023>028-033>039-044>050-057>062-070>073-081- 082-301545- /O.NEW.KDMX.WI.Y.0005.230430T1500Z-230501T0100Z/ EMMET-KOSSUTH-WINNEBAGO-WORTH-PALO ALTO-HANCOCK-CERRO GORDO- POCAHONTAS-HUMBOLDT-WRIGHT-FRANKLIN-BUTLER-BREMER-SAC-CALHOUN- WEBSTER-HAMILTON-HARDIN-GRUNDY-BLACK HAWK-CRAWFORD-CARROLL-GREENE- BOONE-STORY-MARSHALL-TAMA-AUDUBON-GUTHRIE-DALLAS-POLK-JASPER- POWESHIEK-CASS-ADAIR-MADISON-WARREN-ADAMS-UNION- INCLUDING THE CITIES OF ESTHERVILLE, ALGONA, FOREST CITY, LAKE MILLS, NORTHWOOD, MANLY, EMMETSBURG, GARNER, BRITT, KANAWHA, MASON CITY, CLEAR LAKE, POCAHONTAS, LAURENS, ROLFE, FONDA, GILMORE CITY, HUMBOLDT, EAGLE GROVE, CLARION, BELMOND, HAMPTON, PARKERSBURG, CLARKSVILLE, SHELL ROCK, GREENE, APLINGTON, ALLISON, DUMONT, WAVERLY, SAC CITY, LAKE VIEW, ODEBOLT, WALL LAKE, SCHALLER, EARLY, ROCKWELL CITY, MANSON, LAKE CITY, POMEROY, FORT DODGE, WEBSTER CITY, IOWA FALLS, ELDORA, ACKLEY, GRUNDY CENTER, REINBECK, CONRAD, DIKE, WELLSBURG, WATERLOO, CEDAR FALLS, DENISON, CARROLL, JEFFERSON, BOONE, AMES, MARSHALLTOWN, TAMA, TOLEDO, TRAER, DYSART, GLADBROOK, AUDUBON, EXIRA, GUTHRIE CENTER, PANORA, BAYARD, CASEY, PERRY, WAUKEE, ADEL, DES MOINES, NEWTON, GRINNELL, ATLANTIC, GREENFIELD, STUART, ADAIR, FONTANELLE, WINTERSET, EARLHAM, INDIANOLA, NORWALK, CARLISLE, CORNING, AND CRESTON 241 AM CDT SUN APR 30 2023 ...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...NORTHWEST WINDS 25 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO AROUND 45 MPH EXPECTED. * WHERE...NORTHERN, CENTRAL, AND PART OF SOUTHERN IOWA. * WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT. * ADDITIONAL DETAILS...FIRE WEATHER CONDITIONS WILL BE ELEVATED TODAY DUE TO THESE WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, PARTICULARLY OVER NORTHERN IOWA WHERE FUELS REMAIN MORE CURED. MONDAY WILL HAVE SIMILAR CONDITIONS WITH STRONG, GUSTY WINDS AND ELEVATED FIRE WEATHER.